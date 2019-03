Frauen verdienen weiter ein Fünftel weniger

Frauen verdienen in Deutschland immer noch durchschnittlich rund ein Fünftel weniger als Männer. Am Unterschied des Verdienstes habe sich im vergangenen Jahr im Vergleich zu 2017 nichts geändert, teilte das Statistische Bundesamt mit. Der durchschnittliche Bruttoverdienst von Frauen lag bei knapp 17 Euro pro Stunde, der von Männern war mehr als vier Euro höher. Hauptgrund für die Unterschiede ist laut Bundesamt, dass Frauen häufiger in Branchen und Berufen arbeiten, in denen schlechter bezahlt wird, und sie seltener Führungspositionen erreichen.