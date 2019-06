Heute beginnt in Frankreich die Fußball-WM der Frauen. FIFA-Präsident Infantino spart nicht mit Superlativen, doch medial und wirtschaftlich stehen die Kickerinnen noch immer deutlich im Schatten ihrer männlichen Kollegen.

Gastgeberin Frankreich gegen Südkorea lautet das Eröffnungsspiel heute Abend im Pariser Prinzenpark. Deutschland steigt morgen Nachmittag gegen China in das Turnier ein. Das Erste überträgt live. Alle 52 Spiele der Weltmeisterschaft werden bei ARD und ZDF live gezeigt - im Fernsehen oder im Internet. Die Sportschau bietet online ein großes Dossier.

Der französische Fuballverband rechnet mit einer großen Show. SWR-Paris-Korrespondent Marcel Wagner geht im Audio der Frage nach, inwieweit die Begeisterung der Funktionäre auch in der Bevölkerung angekommen ist.

Dauer 1:53 min Ist Frankreich bereit für die WM? Frankreich-Korrespondent Marcel Wagner berichtet.

"Explosion des Frauenfußballs"

Auch der frisch in seinem Amt wiedergewählte FIFA-Präsident Gianni Infantino erwartet eine "Explosion des Frauenfußballs" und sagt, es werde die "besten Frauenrunde aller Zeiten". Doch von den Aufregungen einer Männer-WM ist frau noch meilenweit entfernt.

"Ich kann auf die Straße gehen, ohne erkannt zu werden, das können männliche Fußballprofis nicht", sagt beispielsweise die österreichische Nationalspielerin Elisabeth Tieber, die auch mal zwei Jahre bei VfL Sindelfingen spielte.

Profis verdienen wie Grundschullehrerinnen

Während Bundesliga-Profis jährlich im Schnitt 1,4 Millionen Euro verdienen, kommen Frauen eher auf das Gehalt von Grundschullehrerinnen - durchschnittlich 39.000 Euro im Jahr. Männerprofis in der Dritten Liga bekommen fast das Vierfache.

Dauer 2:55 min Warum sind die Gehaltsunterschiede so groß? SWR-Wirtschaftsredakteurin Sabrina Fritz berichtet

Weniger Zuschauer, weniger Sponsoren

Und sollte Deutschland nach 2003 und 2007 erneut Weltmeister werden, winkt eine Prämie des DFB in Höhe von 75.000 Euro. Zum Vergleich: Die in der Vorrunde in Russland ausgeschiedenen "Jogis Jungs" hätten 350.000 Euro kassiert. Das ist allerdings deutlich mehr als 1989 für den Gewinn der Europameisterschaft. Damals lobte der DFB den Frauen ein Kaffeeservice als Prämie auf.

Allerdings ist das Zuschauerinteresse an den Frauen auch deutlich niedriger: Die Zahlen verhalten sich wie ein Flötenkonzert an der Grundschule zu einem Lady-Gaga Auftritt. 110.000 Besucher sahen in der vergangenen Saison alle Spiele der Frauen-Bundesliga. Dazu brauchen Dortmund oder München keine zwei Heimspiele. Weniger Zuschauer, weniger Sponsoren, weniger Geld - es ist eine Spirale, an der auch die WM in Frankreich vermutlich kaum etwas ändern wird.