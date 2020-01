Nach dem gewaltsamen Tod einer Frau am Bahnhof Voerde in Nordrhein-Westfalen wird der Täter in die geschlossene Psychiatrie eingewiesen. Das hat das Schwurgericht in Duisburg angeordnet. Der Mann hatte die Frau im vergangenen Juli vor einen Zug gestoßen. Zu einem ähnlichen Vorfall mit einem anderen Täter kam es gut eine Woche später in Frankfurt. Die Vorfälle lösten eine Debatte über die Sicherheit auf deutschen Bahnhöfen aus.