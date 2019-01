Ein französisches Kampfflugzeug ist offenbar in Ostfrankreich nahe der Schweizer Grenze abgestürzt. Suchtrupps fanden in der Region zwischen französischen Besançon und dem Genfer See Trümmerteile, berichtet die Nachrichtenagentur AFP. Das Flugzeug verschwand am Vormittag vom Radar. An Bord der Mirage waren nach Polizei-Angaben zwei Menschen, aber keine Waffen.