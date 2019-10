Französische Sicherheitsdienste werden nach Messerattacke überprüft

per Mail teilen

Nach dem tödlichen Messerangriff im Polizeipräsidium von Paris will die französische Regierung besser gegen Radikalisierungen innerhalb der Sicherheitsdienste vorgehen. Das hat Frankreichs Regierungschef Édouard Philippe in der Zeitung "Journal du Dimanche" angekündigt. Unter anderem sollen die internen Prozesse zur Aufdeckung radikaler Mitarbeiter überprüft werden. Ein Polizeimitarbeiter hatte am Donnerstag vier Kollegen erstochen. Nach Angaben der Anti-Terror-Staatsanwaltschaft war er ein Anhänger des radikalen Islam.