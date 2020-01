Französische Gewerkschaften kündigen weitere Streiks an

per Mail teilen

Die französische Gewerkschaft CGT will ihre Streiks fortsetzen. Im Streit um die Rentenreform sehe er keine neue Position der Regierung, sagte der Chef der Gewerkschaft, Philippe Martinez. Das Alarm-Signal müsse lauter werden, man brauche überall Streiks. Zuvor hat Frankreichs Präsident Emmanuel Macron in seiner Neujahrsansprache gesagt, er hoffe auf einen schnellen Kompromiss mit den Gewerkschaften. Von den Grundzügen der Reform wolle er jedoch nicht abweichen. Die Gewerkschaften streiken seit Anfang Dezember. Betroffen war vor allem der öffentliche Nahverkehr in Paris, aber auch im Fernverkehr fielen viele Züge aus.