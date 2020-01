per Mail teilen

In Frankreich soll das Kabinett heute die Rentenreform beschließen. Zuvor gab es mehr als 50 Tage lang Proteste gegen die Pläne von Präsident Emmanuel Macron. Er drängt auf eine Umsetzung, hält sich aber eine Hintertür offen.

Seit sieben Wochen gibt es in Frankreich Proteste gegen die geplante Rentenreform. Für heute haben Gewerkschaften zu neuen Massenprotesten aufgerufen. Zeitgleich will das französische Kabinett die umstrittene Reform auf den Weg bringen.

Massive Kritik gab es vor allem daran, dass das Rentenalter de facto von 62 auf 64 Jahre angehoben werden sollte. Darauf hat die Regierung inzwischen verzichtet - mit einer entscheidenden Bedingung: Gewerkschaften und Arbeitgeber sollen sich auf eine alternative Finanzierung des Rentensystems einigen.

Die Rente mit 64 ist nicht vom Tisch

Zeit haben sie dafür bis Mitte April. Gelingt keine Einigung, plant die französische Regierung, die Rente mit 64 Jahren per Verordnung einzuführen.

Präsident Macron will mit der Reform außerdem die insgesamt 42 verschiedenen Rentensysteme durch ein einheitliches Punktesystem, ähnlich wie in Deutschland, ersetzen. Weiteres Ziel: Der Abbau des Milliarden-Defizits in den Rentenkassen.

Demonstranten fürchten um ihre Privilegien

Doch gerade in den vielen verschiedenen Rentensystemen liegt ein weiterer Grund für die anhaltenden Proteste. Denn: Viele, die auf die Straße gehen, sehen sich selbst als Verlierer der Reform, sie fürchten ihre Privilegien zu verlieren.

So profitieren bisher beispielsweise Lehrer, Anwälte, Polizisten, Mitarbeiter der Bahn, des Pariser Nahverkehrs und des Energiekonzerns EDF von Sonderrenten. Lokführer etwa können mit 52 Jahren, Tänzer der Pariser Oper mit 42 Jahren in Rente gehen.

Wie ungerecht ist die Rentenreform wirklich? SWR-Paris-Korrespondent Martin Bohne hat mit mehreren Experten und Expertinnen zu dem Thema Rente in Frankreich gesprochen. Sie alle sind der Meinung, dass die Reform des Systems nicht mehr Ungerechtigkeit schafft als es bisher durch das alte System schon gibt. Eine Mehrheit der Franzosen lehnt die Reform ab. Viele sind davon überzeugt, dass die Pläne darauf abzielen, das Rentenniveau abzusenken. Die Regierung bestreitet dies.

Unterschiedliche Reaktionen der Gewerkschaften

Bei den Gewerkschaft lässt sich momentan kein einheitliches Bild zeichnen. So fordert die einflussreiche CGT eine völlige Abkehr von der Reform und organisiert weiter Protestaktionen. Der größte Gewerkschaftsbund CFDT verbucht die Rücknahme der Rente mit 64 als Sieg und setzt nun auf die geplanten Verhandlungen über die alternative Finanzierung.

Nachdem das Kabinett die Reform verabschiedet hat, soll die französische Nationalversammlung ab dem 17. Februar darüber beraten. Ein Beschluss wird vor der Sommerpause erwartet.