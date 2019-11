Frankreich ist wegen eines großen Herbststurms in Alarmbereitschaft. Der französische Wetterdienst hat viele Départements an der Atlantikküste und in Zentralfrankreich vor heftigem Wind gewarnt. Der Sturm "Amélie" wird in der Nacht an der Küste erwartet - mit Windgeschwindigkeiten bis zu 130 Kilometer pro Stunde. Erst vor einer Woche hatte es in Südfrankreich schwere Unwetter gegeben. Dabei waren drei Menschen ums Leben gekommen.