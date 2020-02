Frankreich untersagt Veranstaltungen mit mehr als 5.000 Teilnehmern

per Mail teilen

Im Kampf gegen die Ausbreitung des Corona-Virus hat Frankreich Veranstaltungen mit mehr als 5.000 Teilnehmern vorläufig untersagt. Der für Sonntag geplante Halbmarathon in der Hauptstadt Paris, zu dem 44.000 Läufer erwartet wurden, ist ebenfalls gestrichen. Auch der letzte Tag der internationalen Landwirtschaftsmesse in Paris wurde abgesagt. Gesundheitsminister Olivier Veran erklärte, dass seit Freitagabend 16 neue Infektionsfälle bestätigt seien. Damit stieg die Gesamtzahl der in Frankreich infizierten Personen auf 73.