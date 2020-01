Frankreich schafft Bonpflicht ab

Frankreich will die Bonpflicht abschaffen. Dazu will das Parlament am Donnerstag ein Gesetz zur Abfallvermeidung verabschieden. Durch das Gesetz fällt künftig im Einzelhandel die Kassenzettel-Pflicht bei Beträgen unter zehn Euro weg. Der Mindestbetrag, ab dem ein Kassenbon ausgedruckt werden muss, soll bis 2022 schrittweise auf 30 Euro steigen. In Deutschland gilt seit Jahresbeginn eine Bonpflicht. Sie steht seit ihrer Einführung bei vielen Einzelhändlern in der Kritik, weil sie viel Müll und hohe Kosten verursacht.