Die französische Regierung will bei den Gelbwesten-Protesten am Wochenende Anti-Terror-Einheiten der Armee einsetzen. Ein französischer Regierungssprecher sagte, die Soldaten sollen am Wochenende Fixpunkte sichern. Sie stammen aus einer Einheit, die nach dem Anschlag auf das Magazin "Charlie Hebdo" gegründet wurde. Ihre Aufgabe ist es normalerweise, Bahnhöfe, Museen und ähnliche Orte zu überwachen. Bei den Gelbwesten-Protesten hatte es immer wieder schwere Ausschreitungen gegeben.