Frankreich kürzt Leistungen für Asylbewerber

Die französische Regierung will die Leistungen für Asylbewerber kürzen. Außer in Notfällen sollen die Menschen künftig in den ersten drei Monaten kein Recht mehr auf eine staatliche Gesundheitsversorgung haben. Das hat Gesundheitsministerin Agnès Buzyn angekündigt. Die Pläne gehören zu einem 20-Punkte-Paket zur Einwanderung. Zuvor hatte Ministerpräsident Philippe erklärt, Frankreich müsse einen fairen Ausgleich zwischen Rechten und Verpflichtungen bieten. Nach Ansicht von Experten will die französische Regierung Bedenken von Wählern über die steigende Zuwanderung abfangen und so der politischen Rechten zuvorzukommen.