In Frankfurt ist die Buchmesse eröffnet worden. Mit dabei sind der norwegische Kronprinz Haakon und seine Frau Mette-Marit. Norwegen ist diesmal das Gastland. Die Buchmesse ist zunächst nur für das Fachpublikum geöffnet, am Wochenende dann für alle Besucher. Auch in diesem Jahr sind wieder Bestsellerautoren und preisgekrönte Schriftsteller aus aller Welt dabei. Mehr als 7.400 Aussteller aus 104 Ländern zeigen ihre Publikationen.