Frankfurt am Main: Knöllchen seit 2018 ungültig

In Frankfurt am Main sind alle Strafzettel seit 2018 ungültig. Das hat das Oberlandesgericht entschieden. Die Stadt beschäftigt demnach ausschließlich private Dienstleister als Hilfspolizisten. Die dürften allerdings nicht im Namen der Stadt Strafzettel ausstellen, sagt das Oberlandesgericht. Allein im Jahr 2018 geht es um 700.000 Knöllchen mit einem Strafwert von mehr als zehn Millionen Euro. Geklagt hatte ein Autofahrer, der in einem eingeschränkten Halteverbot geparkt hatte und der deswegen einen Strafzettel in Höhe von 15 Euro bezahlen sollte.