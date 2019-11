Proteste vor dem EZB-Gebäude zur Amtseinführung von Lagarde

Die neue Präsidentin der Europäischen Zentralbank, Christine Lagarde, hat offiziell ihre Arbeit angetreten. Sie will die Zuständigkeiten der EZB um gesellschaftliche Fragen erweitern - wie zum Beispiel Klimapolitik oder Frauenförderung. Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung hat Lagarde aufgerufen, die Glaubwürdigkeit der EZB in Deutschland wieder zu stärken. Die Niedrigzins-Politik des früheren Präsidenten Draghi hat vor allem Sparer in Deutschland immer wieder verärgert. Lagardes Amtsantritt wurde von Demonstrationen begleitet. Vor dem EZB-Gebäude protestierten Aktivisten der Fridays for Future-Bewegung und Globalisierungsgegner, unter anderem von Attac. Sie verlangten beispielsweise, dass die Zentralbank ihre Anleihekäufe an sozialen und ökologischen Standards ausrichtet.