Der Fernsehmoderator Frank Elstner ist nach eigenen Angaben an Parkinson erkrankt. Die Diagnose habe er vor drei Jahren erhalten - bisher aber nur seiner Familie und seinem besten Freund davon erzählt.

In einem Interview mit der Wochenzeitung "Die Zeit" machte der 77-Jährige seine Krankheit jetzt publik - und bestätigte damit bestehende Vermutungen.

Erste Anzeichen habe er vor fünf Jahren bei sich festgestellt, erklärte Elstner. Zwei Jahre später folgte die Diagnose. Manchmal habe er Muskel-, Nacken- und Rückenschmerzen. Gegen die Symptome nehme er Tabletten. In der Hoffnung, "dass das noch ein paar Jährchen so geht". In Selbstmitleid versinken wolle er nicht.

Frank Elstner erfand mit "Wetten dass..?" eine der erfolgreichsten Fernsehshows Europas. dpa Bildfunk Picture Alliance

Jedes weitere Jahr ein Bonusjahr

Für ihn sei jedes Jahr, das jetzt noch komme, ein Bonusjahr. "Ich habe viele Freunde, die vorher gestorben sind - warum soll ich da eine Wut haben?", so der Erfinder und ehemalige Moderator der Kult-Sendung "Wetten dass..?", mit der er einem Millionenpublikum bekannt wurde. Nur die Reaktion der Leute bereite ihm Sorge.

"Wovor ich Angst habe, ist, dass in Zukunft jeder im Restaurant schaut, ob ich schon zittere. Ich hoffe, dass eine gewisse Natürlichkeit Einzug hält: Dann zittere ich halt." Frank Elstner, Moderator

Am Freitag, den 26.4.2019 um 1:15 Uhr ist der Moderator im SWR Fernsehen mit einer Reportage aus Indonesien in der Reihe "Elstners Reisen" zu sehen.