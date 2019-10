per Mail teilen

In Spanien werden heute die sterblichen Überreste des früheren Diktators Franco umgebettet. Sie sollen am Vomittag aus einem Mausoleum nahe Madrid geholt und auf dem Friedhof El Pardo-Mingorrubio am Nordrand der Stadt bestattet werden. Um die Verlegung der Gebeine hatte es lange juristischen Streit gegeben, Francos Familie hatte sie verhindern wollen. Die Behörden rechnen mit Demonstrationen von Franco-Anhängern und haben strengste Sicherheitsvorkehrungen verhängt. Franco starb im Jahr 1975.