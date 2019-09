per Mail teilen

In gleich drei Bundestagsfraktionen wurden neue Fraktionschefs gewählt: bei der AfD, der SPD und den Grünen. Hier verlor Cem Özdemir das Rennen um den Vorsitz.

Katrin Göring-Eckardt und Anton Hofreiter setzten sich am Nachmittag gegen Herausforderer Cem Özdemir und Herausforderin Kirsten Kappert-Gonther durch. Göring-Eckardt erhielt im ersten Wahlgang 61,2 Prozent der Stimmen im ersten Wahlgang, Hofreiter kam auf 58,21 Prozent.

Dauer 1:06 min Grünen-Fraktionsspitze: Göring-Eckardt und Hofreiter wiedergewählt Dagmar Pepping berichtet aus Berlin über die Wahl bei den Grünen.

Seit sechs Jahren führen die beiden die Grünenfraktion bereits, sie galten schon vor der Wahl als Favoriten. Und das trotz eines relativ enttäuschenden Ergebnisses bei der letzten Abstimmung vor zwei Jahren, trotz durchaus vorhandener Unzufriedenheit in der Fraktion mit ihrer Amtsführung und trotz des prominenten Mitbewerbers Cem Özdemir.

Özdemirs Kandidatur hatte für Kritik gesorgt

Der ehemalige Parteivorsitzende kandidierte mit der bisher weitgehend unbekannten Gesundheitsexpertin Kappert-Gonther. Die Bremerin gehört dem Linken-Flügel der Grünen an, Özdemir gilt als Ober-Realo. Zunächst treten die beiden Frauen gegeneinander an, danach kämpfen die beiden Männer um den zweiten Platz an der Fraktionsspitze.

Özdemir drängt darauf, dass sich die Grünenfraktion, ebenso die Partei, stärker auf eine künftige Regierungsbeteiligung im Bund vorbereitet. Seine überraschende Kandidatur mit Kappert-Gonther hatte aber in der Fraktion durchaus für Irritationen gesorgt. Kritiker werfen ihm vor, er habe während seine zehn Jahre an der Parteispitze zu viele Alleingänge gemacht.

SPD wählte Mützenich zum Fraktionschef

Die SPD ist schon fertig: Wie erwartet hat die Bundestagsfraktion Rolf Mützenich zu ihrem Vorsitzenden gewählt - ein Zeichen demonstrativer Geschlossenheit. Der 60-jährige Mützenich war bereits kommissarischer Fraktionschef. Er erhielt knapp 98 Prozent der Stimmen.

Dauer 3:16 min Porträt Rolf Mützenich Hauptstadtkorrespondentin Sabine Müller stellt Rolf Mützenich vor.

Eindeutige Lage bei der AfD

Bei der AfD wurden Alice Weidel und Alexander Gauland als Doppelspitze wiedergewählt. Niemand in der Fraktion hatte ernsthafte Zweifel daran, dass das klappt. Gauland ist unumstritten, er hat sich schon früh für die weitere Zusammenarbeit mit Weidel ausgesprochen. Das Duo erhielt nach Teilnehmerangaben knapp 78 Prozent der Stimmen. Gegenkandidaten gab es nicht.