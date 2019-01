Frachter verliert Container in der Nordsee

per Mail teilen

In der Nordsee hat ein Frachter im Sturm bis zu 270 Container verloren. Mindestens vier enthalten Gefahrgut - und zwar eine Chemikalie, die bei der Kunststoffherstellung eingesetzt wird. Das Schiff war auf dem Weg vom belgischen Antwerpen nach Bremerhaven, als die Container über Bord gingen. Einige wurden bereits an niederländischen Stränden angespült. Sie seien übersät von Fernsehgeräten, Batterien, Spielzeug oder Glühbirnen, berichten Augenzeugen. Auch in deutschen Gewässern wird nach im Meer treibenden Containern gesucht.