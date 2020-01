Fotografen dürfen künftig doch auch Passfotos machen

Fotografen dürfen weiter Passfotos für Ausweise machen. Das hat Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) gesagt. Hintergrund ist die Kritik an einem Gesetzentwurf. Der sieht eigentlich vor, dass Fotos für einen Reisepass oder Personalausweis künftig nur noch bei der zuständigen Behörde gemacht werden dürfen. Auf diese Weise will man Bildmanipulationen verhindern. Insbesondere Fotohändler befürchten Einbußen. Bei der Sicherheit der Identitätsdokumente werde es keine Kompromisse geben, betont nun Seehofer. Die Bürger sollen aber in Zukunft entscheiden können, ob sie die Passfotos künftig bei der Behörde oder in einem Fotogeschäft anfertigen lassen.