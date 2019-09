per Mail teilen

Am Flughafen Zürich testen Wissenschaftler, wie Landeanflüge leiser werden können. Eine neue Software soll den Piloten Vorgaben machen, wie sie den Sinkflug gestalten oder wann sie das Fahrwerk ausfahren. Ein Testflugzeug des Zentrums für Luft- und Raumfahrt ist diese Woche im Einsatz, um das System zu testen. Parallel wird am Boden die Lärmbelastung gemessen. Seit Jahren gibt es wegen des Fluglärms in der Region Zürich Streit zwischen der Schweiz und dem angrenzenden Deutschland.