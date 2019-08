Vor drei Landtagswahlen präsentiert sich die SPD als Partei der kleinen Leute. Sie muss sich fragen lassen, was sie in den letzten Jahren als Regierungspartei getan hat, meint Martin Rupps.

Das Berliner Politik-Theater nimmt eine alte Inszenierung wieder ins Programm, weil es glaubt, mit ihr noch immer Besucher zu locken. Das Stück trägt den Titel „SPD will Vermögenssteuer für Superreiche“. Die SPD-Oberen haben ihr Konzept einer solchen Steuer am Montag vorgestellt.

Seit 1997 wird in Deutschland keine Vermögenssteuer mehr erhoben dpa Bildfunk picture alliance/Daniel Bockwoldt/dpa

Wer die Inszenierung von früher kennt, kann sich den Besuch schenken, denn das Drehbuch blieb unverändert. Die Genossen weisen darauf hin, dass wenige Familien in Deutschland so viel Vermögen besitzen wie die Hälfte der Bundesbürger zusammen. Worauf ein paar Schwarze dagegenhalten, die SPD führe eine Neiddebatte. Nachdem auf der Theaterbühne ordentlich die Fetzen geflogen sind, gehen alle Schauspieler, pardon Politiker sprach- und tatenlos ab.

Keine Frage, Besitz ist in Deutschland höchst ungleichmäßig – Politiker von SPD und Linken würden sagen: ungerecht – verteilt. Dies zu ändern bräuchte eine neue Kultur des Gebens, an der die Superreichen selbst mitwirken. Weiter bräuchte es nicht nur eine, sondern ein Bündel politischer Maßnahmen, damit die Mittelschicht in Deutschland nicht weiter schmilzt. Die von der SPD geforderte Vermögenssteuer nimmt den Reichen nur etwas weg.



Was die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer von der SPD-Forderung hält, sagt sie hier im Audio:

Dauer 0:30 min "Antworten, die schon in der Vergangenheit nicht funktioniert haben" CDU-Chefin Kramp-Karrenbauer zu den Vermögenssteuerplänen der SPD.

Die SPD stellt sich vor den anstehenden drei Landtagswahlen als Partei der kleinen Leute dar. Sie muss sich die Frage gefallen lassen, was sie als Regierungspartei eigentlich in den letzten fünfeinhalb Jahren gegen die Schieflage bei den Vermögen getan hat.