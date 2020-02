per Mail teilen

Shoppen statt Sonntagsruhe? Kirchen und Gewerkschaften sind dagegen, der Einzelhandel dafür. Nun fordert der Handelsverband Deutschland einen radikalen Schritt.

Das Grundgesetz in Deutschland verbietet es, dass Geschäfte am Sonntag aufhaben. Es sei denn, es gibt einen entsprechenden Anlass - in Bad Cannstatt beispielsweise das Volksfest, der Wasen.

Für den Handelsverband Deutschland (HDE) stammen die Vorschriften "letztlich" noch aus der Zeit der Weimarer Republik vor 100 Jahren. Die Zeiten hätten sich aber geändert und die Menschen auch, sagte HDE-Präsident Josef Sanktjohanser der Tageszeitung "Die Welt". Er fordert deshalb von der Politik, das Grundgesetz zu ändern und den Anlassbezug herauszunehmen.

"Viele Verkäufe finden am Sonntag vom Sofa aus statt"

Unterstützung kommt vom Geschäftsführer der City-Initiative Stuttgart, Sven Hahn. In der Branche gebe es einen riesigen Umbruch, so Hahn im SWR. Der Online-Handel mache mehr als 20 Prozent aus: "Viele Verkäufe finden am Sonntag statt. Da sitzen die Leute mit dem Tablet auf dem Sofa und die Händler sitzen zähneknirschend zu Hause."

Dauer 2:21 min Hahn: Wenn das Angebot stimmt, kommen auch die Leute SWR Aktuell-Moderator Bernhard Seiler im Interview mit Sven Hahn, dem Geschäftsführer der City-Initiative Stuttgart e.V.

Gesetz wird von den Städten unterschiedlich ausgelegt

Hahn kritisiert, dass der Anlassbezug je nach Region unterschiedlich gehandhabt wird, obwohl das Gesetz überall in Baden-Württemberg gleich sei. So reiche in größeren Städten ein Volksfest, an das sich der Handel dranhängen könne.

Anders sei es etwa in kleinen Städten am Bodensee: "Dort wird eine Dialeinwand ans Rathaus geklebt, dann läuft ein schöner Film und der Handel macht auf." Darüber würden sich in Stuttgart wiederum Gewerkschaften und Kirchen "einen Ast" lachen und das untersagen.

Hahn forderte im SWR Rechtssicherheit: "Es muss gleiche Kriterien für Sonntagsöffnungen geben. Das wäre schon mal ein erster wichtiger Schritt."

Verdi klagt immer wieder vor Gericht

Die Gewerkschaft Verdi geht immer wieder gerichtlich gegen Städte vor. So reichte die Dienstleistungsgewerkschaft erst in dieser Woche Klage gegen vier geplante verkaufsoffene Sonntage 2020 in Braunschweig ein. Begründung: die Sonntagsruhe sei gesetzlich geschützt. Die Beschäftigten hätten einen Anspruch darauf.

Auch die Kirchen lehnen verkaufsoffene Sonntage ab. Ihr Argument: Der Sonntag sei als Tag der kollektiven Arbeitsunterbrechung ein wichtiges Element der Lebenskultur. Außerdem gingen Freiräume für ehrenamtliches Engagement verloren.