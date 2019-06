Ford streicht bis Ende kommenden Jahres in Europa 12.000 Arbeitsplätze. Dafür werden auch sechs Fabriken in Russland, Frankreich und im britischen Wales geschlossen, wie der Konzern mitteilte. Ein Getriebewerk in der Slowakei wird verkauft. Im deutschen Saarlouis und im spanischen Valencia werden Schichten gestrichen. Mit diesen Maßnahmen will Ford wieder mehr Gewinne erzielen.