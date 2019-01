Die Verbraucherorganisation Foodwatch hat eine neue Plattform zu Hygiene in Lebensmittelbetrieben gestartet. Ergebnisse von Lebensmittelkontrollen sollen dort veröffentlicht werden.

Mäusekot im Brot, Schimmel in der Wurst, freilaufende Tiere in der Küche - fast jeder vierte Lebensmittelbetrieb in Deutschland wird bei Hygienekontrollen negativ bewertet. Die Gäste der betroffenen Restaurants, Dönerbuden etc. bekommen davon aber meistens nichts mit. Denn die Ergebnisse der Kontrollen werden nur in Ausnahmefällen veröffentlicht.

Foodwatch stellt Plattform "Topf Secret" vor

Die Verbraucherorganisation Foodwatch will das ändern - mit der neuen Plattform "Topf Secret". Dort will sie die Ergebnisse der Lebensmittelkontrollen veröffentlichen und den Verbrauchern zur Verfügung stellen. Wie Foodwatch an diese Informationen kommen will und was genau davon veröffentlicht werden soll, ist noch nicht bekannt.

Kritik kommt von Lebensmittelkontrolleuren

Trotzdem gibt es schon massive Kritik an "Topf Secret". Karl-Josef Leibig, Chef des Landesverbandes der Lebensmittelkontrolleure in Rheinland-Pfalz, hält die Plattform nicht für sinnvoll. Im SWR erklärte er: "Wir haben ganz klare Regelungen in den Gesetzesvorgaben. Und wir sind der Meinung, es darf erst dann veröffentlich werden, wenn jemand rechtskräftig verurteilt wurde."

Schulung für Umgang mit verderblichen Lebensmitteln?

Zudem habe sich die Hygiene in deutschen Lebensmittelbetrieben mittlerweile sehr verbessert, egal ob in Restaurants oder kleinen Dönerbuden, sagt Leibig. Eine Änderung wünscht er sich allerdings doch: eine Grundschulung für alle, die mit leichtverderblichen Lebensmitteln umgehen. Hier bräuchten alle dasselbe Hygieneverständnis, das zum Beispiel in Ausbildungen zum Metzger oder Bäcker gelehrt werde.