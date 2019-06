Fondue, fettreduziert oder das große Fleischgrillen - alles passé. Wir essen jetzt kleiner und kombinierbar. Das steht zumindest im neuen "Food Report 2020". Wir erklären, was dahintersteckt.

Snackification heißt das neue Zauberwort, wenn's ums Essen geht. Wer gerne viel ausprobiert, viele Kleinigkeiten auf den Tisch stellt und dies mit jenem kombiniert, dürfte im kommenden Jahr voll auf ihre oder seine Kosten kommen.

Dauer 01:04 min Ernährungsredakteurin Sabine Schütze über die Essenstrends Ernährungsberaterin Sabine Schütze aus der SWR Umweltredaktion sagt, welche Food-Trends auf uns zukommen.

Kombinierbare Kleinigkeiten ersetzen ganze Mahlzeiten

Die Trendforscherin Hanni Rützler hat im "Food Report 2020" analysiert, welche Lebensmittel und Gerichte gerade im Kommen sind. Dabei bedeutet Snackification nicht, einfach in die Chipstüte zu greifen oder eine Tafel Schokolade zu mampfen.

Stattdessen sind kleine Mahlzeiten im Trend, die dann auch Mittag- oder Abendessen ersetzen können. Snacks wie Brot und Dips, kombiniert mit Früchten, Nüssen, kleinen Salaten und Saucen oder auch Wurst und Schinken. Doch Fleisch spielt im Trend eher eine kleinere Rolle.

Snacks werden zunehmend auch in Restaurants angeboten - oft als eigenständige Mahlzeit. Brooke Lark/Unsplash.com

"Food Report": Hauptrolle für Gemüse

Denn im Zusammenhang mit dieser Entwicklung verändere sich auch das, was in der Regel als Fast Food wahrgenommen werde: Dieses ist häufiger auch vegetarisch oder vegan. Gesunde Ernährung trete in den Vordergrund, heißt es in dem am Montag in Frankfurt vorgestellten Bericht. Gemüse spiele nun eine Hauptrolle auf dem Teller.

Rützler sieht die stärkere Globalisierung als einen Motor dieser neuen Entwicklung. Und auch eine weltweit wachsende und konsumfreudige und -fähige Mittelklasse könnte demnach der Grund sein. "Food Trends sind ein Phänomen der Wohlstandsgesellschaft", sagte sie der Nachrichtenagentur dpa.

Ausdruck einer konsumfreudigen, flexiblen Gesellschaft

Der Überfluss beschleunige einerseits den Konsum, löse aber auch Suchbewegungen und aus, bei denen die Menschen Neues entdecken wollen. Aus diesem Überfluss entwickeln sich laut Rützler neue Trends. So sei die Snackification etwa "Ausdruck einer flexibleren, spontaneren und individuelleren Gesellschaft".

Brot und verschiedene Dips - der perfekte Snack, aber auch ausweitbar zur vollen Mahlzeit Melissa Walker Horn/Unsplash.com

Rützler analysierte für ihre Untersuchung schon zum siebten Mal, was sich rund ums Essen so tut. Der Bericht wird von dem Zukunftsinstitut in Zusammenarbeit mit der Lebensmittelzeitung und der dfv-Mediengruppe herausgegeben. Für den Report analysierten die Ernährungswissenschaftlerin unter anderem Studien über Ernährungsverhalten, untersuchte Gastronomie- und Streetfood-Entwicklungen.