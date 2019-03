Bei einem harten Brexit müssten die Deutschen laut einer Studie Einkommensverluste von bis zu zehn Milliarden Euro im Jahr verkraften. Im Südwesten wären die Menschen in einigen Regionen besonders betroffen.

Ein harter Brexit ist der ungeregelte Ausstieg Großbritanniens aus der Europäischen Union, also ohne Vertrag. Dieses Szenario droht im Moment. Anvisiertes Datum: der 29. März. Ein solcher Abgang der Briten würde negative Auswirkungen auf die Einkommen in Deutschland haben: Laut einer Studie der Bertelsmann-Stiftung würde das Bruttoinlandsprodukt in Deutschland durchschnittlich pro Kopf um 115 Euro im Jahr sinken.

Region Stuttgart: überdurchschnittlicher Verlust

Die Region Stuttgart wäre dabei überdurchschnittlich stark getroffen: 116 Euro würden die Menschen in dieser Region jedes Jahr weniger verdienen. Die baden-württembergische Landeshauptstadt und ihr Umland wären damit einer der Spitzenreiter bei den negativen Auswirkungen eines No-Deal-Austritts - nach Regionen in Nordrhein-Westfalen wie Düsseldorf und Köln und Oberbayern mit München und Ingolstadt.

Relevant ist bei diesen Berechnungen, wie stark die Handelsverflechtungen der einzelnen Regionen mit Großbritannien sind. So wären Karlsruhe mit 102 Euro Einkommensverlust, Tübingen mit 92 und Freiburg mit 85 Euro weniger von den Folgen eines harten Brexits betroffen.

Erwartete Auswirkungen in Deutschland durch einen harten Brexit: Je dunkler das Rot, desto höher der Einkommensverlust Bertelsmann Stiftung

Rheinland-Pfalz: Größte Verluste in Regionen Koblenz und Trier

Die Einkommen in der Region Rheinhessen-Pfalz würden der Studie zufolge jährlich um 98 Euro pro Kopf geschmälert, in der Region Koblenz um 95 und in der Region Trier um 92 Euro. Damit halten sich die Folgen für die rheinland-pfälzischen Regionen vergleichsweise in Grenzen.

Bei ihren Berechnungen gehen die Forscher unter anderem davon aus, dass Waren und Dienstleistungen durch einen harten Brexit teurer werden. Weniger Wettbewerb hätte außerdem negative Folgen für die Produktivität und die Entwicklung der Löhne.

Deutsche als größte Leidtragende eines No-Deal-Brexits

China und die USA als Gewinner eines harten Brexit - Europa verliert Bertelsmann Stiftung

Laut der Studie wären die Deutschen nach Großbritannien die größten Leidtragenden eines harten Brexits in Europa. Die Briten müssen mit einem Pro Kopf-Verlust von knapp 900 Euro im Jahr rechnen.