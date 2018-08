per Mail teilen

Aktuell machen sie sich in der Mosel breit: Blaualgen. Das Wasser ist trüb und grün. Baden sollte man dort nicht. Für Tiere kann das Wasser sogar tödlich sein.

Das Mainzer Umweltministerium warnt aktuell vor ernsten Gesundheitsgefahren beim Kontakt mit Blaualgen. Anlass ist die Ausbreitung der Bakterien in der Mosel.

Vorsicht bei grünem, trüben Wasser

Blaualgen erkennt man nicht etwa daran, dass das Wasser blau gefärbt ist. Ein Alarmzeichen ist eine andere Farbe - nämlich grün, erklärt SWR-Umweltredakteur Dominik Bartoschek. Vermehren sich die als Blaualgen bezeichneten Bakterien stark, färbt sich das Wasser intensiv grün. Dabei können sich grüne Schlieren bilden oder sogar richtige Teppiche.

Und an noch einem Zeichen kann man einen Befall mit Blaualgen erkennen: Das Wasser müffelt leicht und ist sehr trüb. Bartoschek hat einen einfachen Tipp: "Wer im knietiefen Wasser steht und seine eigenen Füße nicht mehr sieht, sollte schleunigst ans Ufer zurück."

Durchfall, Übelkeit, Erbrechen

Gefährlich sind Blaualgen vor allem, wenn man belastetes Wasser schluckt. Dann drohen Durchfall, Übelkeit und Erbrechen, erklärt Bartoschek. Aber auch der Kontakt mit der Haut oder den Schleimhäuten kann Reizungen auslösen.

Hundebesitzern rät Bartoschek auch zur Vorsicht. In den Vorjahren starben immer wieder Hunde, aber auch Wildtiere, weil sie Wasser getrunken haben, in dem zu viele Blaualgen waren.

Dauer 02:04 min Wo man besser nicht baden sollte

Besonders die Mosel ist belastet

Dass zur Zeit in der Mosel so viele Blaualgen sind, hat mehrere Gründe, sagt Umweltredakteur Bartoschek. Viele Faktoren würden im Moment zusammenkommen. Wegen der Hitze führt die Mosel wenig Wasser. An Schleusen und Wehren steht es mehr, als dass es fließt. Hinzu kommt die starke und lange Sonneneinstrahlung. Da sich außerdem noch viele Nährstoffe im Wasser befinden, vermehren sich die Bakterien explosionsartig. Woher die Nährstoffbelastung kommt, ist nach Angaben des Umweltamtes unklar.

Weitere Gewässer betroffen

Vor allem stehende Gewässer sind besonders von Blaualgen gefährdet, berichtet Bartoschek. Als Beispiele nennt er die Altarme des Rheins, aber auch Badeseen wie die Krombachtalsperre im Westerwald oder der Nachtweideweiher in der Vorderpfalz. Dort gilt trotz Sommerwetters: Bitte nicht baden!

So verschwinden die Blaualgen wieder

Ein Ende der Blaualgenplage ist erst durch kühlere Temperaturen und Regen möglich, sagt Bartoschek. Denn dann fließt wieder mehr Wasser durch das Flussbett und die Nährstoffkonzentration sinkt. Damit haben die Bakterien keinen Grundlage mehr sich zu vermehren - wir Menschen allerdings auch nicht mehr zum Baden.