In der Nähe von Waren/Müritz sind zwei Bundeswehrflugzeuge in der Luft zusammengestoßen. Die Bundeswehr hat bestätigt, dass sich die Piloten mit dem Schleudersitz gerettet haben.

Das Innenministerium in Schwerin bestätigte, dass eines der Flugzeuge in der Nähe der Ortschaft Jabel (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) in ein Waldstück gestürzt ist. Das andere sei südlich der Ortschaft Nossentiner Hütte an einem Waldrand abgestürzt.

Dauer 0:29 min Zwei Eurofighter bei Waren/Müritz abgestürzt Über Mecklenburg-Vorpommern sind zwei Bundeswehrflugzeuge zusammengestoßen und abgestürzt.

Noch keine Angaben zu Opfern

Ob es Tote oder Verletzte gegeben hat, ist im Moment noch nicht klar. Beide Maschinen gehörten zum Luftwaffengeschwader 73 "Steinhoff", das in Laage bei Rostock stationiert ist.

Landesinnenminister Lorenz Caffier (CDU) werde an die Unglücksstelle fliegen, um sich ein Bild von der Lage zu machen, teilte sein Sprecher mit.