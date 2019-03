Erste Länder stoppen Boeing 737 Max 8

Nach dem Absturz einer Boeing "737 MAX 8" in Äthiopien bleiben Flugzeuge des gleichen Typs in China vorerst am Boden. Die Luftfahrtbehörde des Landes ordnete an, dass chinesische Fluggesellschaften sie bis auf Weiteres nicht mehr einsetzen dürfen. Man wolle so die Sicherheit der Flüge sicherstellen. Die Behörde verwies auf den Absturz einer Boeing 737 MAX 8 der Fluggesellschaft Ethiopian Airlines gestern und den Absturz eines Flugzeugs vom gleichen Typ im Oktober in Indonesien. Inzwischen kündigte auch Äthiopien an, die gesamte Flotte auf dem Boden zu lassen. Als "zusätzliche Sicherheitsvorkehrung" würden alle Maschinen dieses Typs vorerst nicht mehr eingesetzt, erklärte die Fluggesellschaft Ethiopian Airlines.