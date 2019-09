Flugreisende haben bei umgekippten Kaffee Entschädigungsansprüche

Flugreisende haben bei Verbrennungen durch umgekippten Kaffee einen Anspruch auf Schadenersatz. Zu diesem Schluss kommt der Generalanwalt am Europäischen Gerichtshof in Luxemburg. Bei Verletzungen durch plötzlich eintretende Ereignisse, die der Fluggast nicht verursacht habe, könne die Fluglinie haftbar gemacht werden, heißt es in einem Gutachten. Die Einschätzung des Generalanwalts ist nicht bindend. In vielen Fällen richten sich aber die EU-Richter danach. Zuvor hatte eine Familie aus Österreich die mittlerweile insolvente Airline Niki auf einen Schadenersatz von 8.500 Euro verklagt. Die Tochter der Familie hatte auf einem Flug von Mallorca nach Wien Verbrennungen erlitten, nachdem ein abgestellter Becher mit Kaffee umgekippt war.