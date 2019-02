Es geht nicht mehr: Die Fluggesellschaft Germania mit Sitz in Berlin ist insolvent. Der Flugbetrieb wurde eingestellt. Die Zukunft der Mitarbeiter ist ungewiss, direkt bei Germania gekaufte Tickets verfallen.

Die Insolvenz der Fluggesellschaft Germania mit seinen rund 1.100 Mitarbeitern hat sich bereits in der Vergangenheit angekündigt: "Aktuell fehlen der Fluglinie wohl 15 Millionen Euro", sagt SWR-Wirtschaftsredakteurin Geli Hensolt. "Das klingt gar nicht so viel, aber insgesamt macht Germania schon seit Jahren Verluste". Der Schuldenstand habe Ende 2016 schon 32 Millionen Euro betragen.

Entschädigungen, Kerosin und Wartung zu teuer

Eine zusätzliche finanzielle Belastung sei aus der Überlastung der Flughäfen wegen der steigenden Passagierzahlen und entsprechenden Entschädigungen für Verspätungen entstanden. "Dazu kommen die steigenden Treibstoffpreise", erklärt Hensolt, "und bei Germania noch eine außergewöhnlich hohe Anzahl an technischen Service-Leistungen an der eigenen Flotte."



Wie die Abwicklung nun weitergeht, beschreibt Geli Hensolt im Audio:

Dauer 03:33 min Germania pleite: Wie geht's weiter? SWR-Wirtschaftsredakteurin Geli Hensolt im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Andreas Böhnisch.

Tochtergesellschaften vorerst nicht betroffen

Auf der Homepage der Fluggesellschaft gibt es eine kurze Mitteilung: "Der Flugbetrieb wird in der Nacht vom 4. auf den 5. Februar 2019 eingestellt. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Germania wurden informiert." Die Tochtergesellschaften Schweizer Germania Flug AG und die Bulgarian Eagle seien von dem Schritt nicht betroffen.

Karsten Balke, Geschäftsführer von Germania, wird mit den Worten zitiert: "Leider ist es uns schlussendlich nicht gelungen, unsere Finanzierungsbemühungen zur Deckung eines kurzzeitigen Liquiditätsbedarfs erfolgreich zum Abschluss zu bringen."

Lufthansa bietet verbilligte Tickets

Die betroffenen Fluggäste bat Balke um Entschuldigung. Passagiere, die ihren Germania-Flug im Rahmen einer Pauschalreise gebucht haben, sollen sich laut Mitteilung direkt an ihren Reiseveranstalter wenden, um eine Ersatzbeförderung zu erhalten. Wer sein Flugticket direkt bei Germania gekauft habe, habe aufgrund der Gesetzeslage keinen Anspruch auf Ersatzbeförderung.

Für diese Passagiere will Lufthansa verbilligte Tickets anbieten. Die größten Überschneidungen in den Flugplänen gebe es mit der Tochter Eurowings, erklärte ein Lufthansa-Sprecher in Frankfurt. Im Ausland gestrandete Germania-Kunden könnten für Rückflüge bis Ende Februar 2019 ab sofort auf der Eurowings-Seite Flüge buchen und erhielten im Nachhinein die Hälfte des Flugpreises erstattet. Condor will Germania-Gäste ebenfalls für die Hälfte transportieren, sofern im Standby-Verfahren Plätze frei sind.