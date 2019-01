per Mail teilen

Am Montag werden die beiden Berliner Flughäfen Tegel und Schönefeld bestreikt. Die Gewerkschaft Verdi hat die Beschäftigten der Sicherheitsfirmen zu einem knapp vierstündigen Warnstreik ab 5 Uhr morgens aufgerufen. Dadurch wird es zu Verzögerungen bei der Abfertigung kommen. Die Gewerkschaft fordert vom Bundesverband der Luftsicherheitsunternehmen eine Erhöhung des Stundenlohns bei der Passagier-, Fracht-, Personal- und Warenkontrolle auf 20 Euro. Bislang erhalten die 3.000 betroffenen Beschäftigten in Tegel oder Schönefeld 17,12 Euro pro Stunde. Verdi schließt weitere Streiks an anderen deutschen Flughäfen nicht aus.