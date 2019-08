per Mail teilen

In Hongkong haben Demonstranten wieder den Flughafen lahmgelegt. Tausende Menschen blockieren die Ankunfts- und Abflughalle. Seit dem Nachmittag - Ortszeit - werden keine Passagiere mehr eingecheckt. Demonstranten hatten den Flughafen schon gestern lahmgelegt, um gegen Polizeigewalt zu demonstrieren. Der Flughafen in Hongkong ist eines der wichtigsten Drehkreuze für den Flugverkehr in Asien.