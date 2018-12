Am Londoner Flughafen Gatwick ist der Flugbetrieb wieder kurzzeitig unterbrochen worden. Eine Sprecherin des Flughafens sagte, es sei erneut eine Drohne aufgestiegen. Wenig später gingen trotzdem wieder Flugzeuge in die Luft. Bereits gestern konnten in Gatwick stundenlang keine Flugzeuge starten und landen. Erst am Morgen war dort ein eingeschränkter Betrieb wieder aufgenommen worden, nachdem der Airport wegen Dutzender Drohnensichtungen fast 36 Stunden lang geschlossen war. Die Sperrung des Airports löste im Flugbetrieb ein Chaos aus, Zehntausende Menschen waren betroffen.