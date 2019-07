Flüchtlingsmission "Sophia" offiziell beendet

per Mail teilen

Die Bundesregierung hat entschieden, das Mandat für die Flüchtlingsmission "Sophia" im Mittelmeer nicht zu verlängern. Es sei gestern ausgelaufen, bestätigte ein Sprecher des Bundesverteidigungsministeriums. Seit in Italien der rechtspopulistische Innenminister Matteo Salvini die Flüchtlingspolitik bestimmt, steht "Sophia" in Frage. Italien stellt das Oberkommando über die Mission und hatte zuletzt die Seenotrettung verweigert. Die Bundeswehr rief ihre Schiffe zurück, ließ aber Soldaten im Hauptquartier der Mission in Rom. Diese sollen nun auch noch abgezogen werden.