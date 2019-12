Caritas-Präsident Neher: Zeichen der Solidarität mit Flüchtlingen in Griechenland setzen

Der deutsche Caritas-Präsident Peter Neher unterstützt die Forderungen der deutschen Menschenrechtsbeauftragten Bärbel Kofler und von Grünen-Chef Robert Habeck, den notleidenden Menschen in überfüllten griechischen Flüchtlingslagern zu helfen. Hilfe vor Ort bringe in der aussichtslosen Lage wohl zu wenig, sagte Neher im SWR Tagesgespräch. Deshalb könnte es übergangsweise eine Lösung sein, die Kinder mit ihren Eltern hierher zu holen. Auf den griechischen Inseln vor der türkischen Küste drängen sich tausende Menschen in überfüllten Lager, darunter rund 4.000 Kinder.