Flüchtlingsabkommen droht zu scheitern

Das Flüchtlingsabkommen zwischen der EU und der Türkei droht nach Ansicht seines Erfinders Gerald Knaus zu scheitern. Bereits seit zwei Jahren werde das EU-Flüchtlingsabkommen in Griechenland nicht mehr umgesetzt, schrieb der Chef der europäischen Denkfabrik Europäische Stabilitätsinitiative auf Twitter. Tausende Migranten befänden sich auf griechischen Inseln, obwohl sie sich schon längst auf dem Festland befinden müssten, so Knaus. Auch die im Abkommen vorgesehene Rückführung von Migranten in die Türkei bestehe nur noch auf dem Papier. Gestern sind an einem Tag 13 Boote mit etwa 500 Flüchtlingen auf der Insel Lesbos angekommen. Das hat es seit Inkrafttreten des Abkommens nicht mehr gegeben.