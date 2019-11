per Mail teilen

Das Fernbusunternehmen Flixbus will gegen die geplante Senkung der Mehrwertsteuer im Schienenverkehr klagen, sollte sie in Kraft treten. Zudem kündigte das Münchner Unternehmen eine Beschwerde bei der EU-Kommission an. Der Grund: Die Pläne der Bundesregierung würden gegen den von der EU festgelegten Grundsatz der steuerlichen Neutralität verstoßen. Im Klimapaket von Union und SPD ist vereinbart, die Mehrwertsteuer für Fernverkehr-Tickets der Bahn von 19 auf 7 Prozent zu senken.