In Hannover ist ein Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg erfolgreich entschärft worden. Mehr als 15.000 Menschen mussten ihre Wohnungen verlassen, sie konnten am frühen Morgen wieder zurück in ihre Häuser, teilte die Feuerwehr mit. Im Zooviertel war eine fünf Zentner schwere Fliegerbombe entdeckt worden. Auch in Köln wurde am Abend eine Weltkriegsbombe entschärft. Dort waren rund 4.800 Menschen von der Evakuierung betroffen.