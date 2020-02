per Mail teilen

Nach einer erfolgreichen Bomben-Räumung in Venedig können tausende Menschen zurück in ihre Wohnungen. Bahnen und Busse sind während der Räumung gestoppt worden. Der Luftraum wurde gesperrt. Die rund 220 Kilogramm schwere Fliegerbombe war bei Bauarbeiten in einem Hafen entdeckt worden. Spezialkräfte haben sie mit einem Kran geborgen und auf ein Boot abgelassen. Die Sprengung soll später auf dem Meer erfolgen. Viele Menschen haben die Aktion mit dem Namen "Bomba Day" im Internet verfolgt.