Fischfangquoten für 2019 beschlossen

Deutsche Fischer müssen im kommenden Jahr in der Nordsee mit überwiegend niedrigeren Fangquoten auskommen. Das haben die Fischereiminister der EU beschlossen. Dadurch sollen sich die Bestände erholen. Am deutlichsten verringert sich die Fangmenge bei Hering und Kabeljau - um 40 beziehungsweise 35 Prozent. Auch für Makrelen und Schollen wurde die Quote gesenkt. Die Schonfrist für den Aal wurde verlängert. Leicht erhöht haben die Minister die Fangmengen beim Seelachs. Umweltschützer sind mit den Beschlüssen unzufrieden. Sie glauben, dass insgesamt immer noch zu viel Fisch gefangen wird.