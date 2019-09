Die Nazi-Satire "Jojo Rabbit hat beim Filmfest in Toronto den Hauptpreis gewonnen. Der Film erzählt die Geschichte eines deutschen Jungen, in dessen Haus sich ein jüdisches Mädchen versteckt. Zum besten Dokumentarfilm wählte das Publikum die deutsche Koproduktion "The Cave" von Feras Fayyad. Der Regisseur begleitet ein Team von Ärztinnen in Syrien, die Kriegsopfer behandeln.