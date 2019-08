Feuergefecht zwischen indischen und pakistanischen Soldaten

An der Grenzlinie zwischen dem indischen und dem pakistanischen Teil Kaschmirs haben sich Soldaten beider Länder gegenseitig beschossen. Ein Regierungsvertreter aus Neu Delhi sagte, das Feuergefecht dauere noch an. Von pakistanischer Seite gab es noch keine Bestätigung. In der vergangenen Woche hatte Indien den Sonderstatus mit Autonomierechten von Kaschmir aufgehoben. Um Proteste zu unterbinden, hatte die Regierung gleichzeitig Soldaten in die Region geschickt, eine Ausgangssperre verhängt und Telefon- sowie Internetverbindungen gekappt.