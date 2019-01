Feuer in Escape-Room in Polen

Bei einem Brand während eines sogenannten Escape-Spiels sind im Norden Polens fünf Mädchen ums Leben gekommen. Ein 25-Jähriger kam laut Ermittlern mit schweren Verbrennungen in eine Klinik. Die Mädchen im Alter von etwa 15 Jahren waren Teilnehmer eines Abenteuerspiels, bei dem die Spieler in einen Raum eingeschlossen werden. Um raus zu kommen müssen sie Rätsel lösen. Die Brandursache ist noch unklar. Der polnische Innenminister Joachim Brudzinski hat angekündigt, dass die Brandschutzmaßnahmen in allen Escape-Räumen in Polen überprüft werden sollen.