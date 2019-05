per Mail teilen

Bei dem Brand einer russischen Aeroflot-Maschine am Moskauer Flughafen Scheremetjewo sind nach aktuellen Behördenangaben mehr als 40 Menschen ums Leben gekommen. Die Maschine musste bereits kurz nach dem Start notlanden. Die Rettungskräfte waren bis tief in die Nacht im Einsatz.

Aufnahmen im Internet zeigen, wie das Flugzeug über die Landebahn am russischen Flughafen Scheremetjewo rast. Es steht in Flammen, dichte, schwarze Rauchschwaden steigen auf.

Schwarze Rauchwolke über dem Flugzeug

Bereits kurz nach dem Start hatte der Pilot ein Notsignal abgegeben. Er entschied sich, zum Flughafen Scheremetjewo zurückzukehren. Dort scheiterte die Notlandung zunächst zweimal - beim dritten Versuch setzte die Maschine mehrfach hart auf. Das Flugzeug fing dabei Feuer.

Als die Maschine zum Stehen kam, stand sie bereits lichterloh in Flammen. An Bord befanden sich 78 Menschen, mehrere Passagiere konnten sich über Notrutschen in Sicherheit bringen.

Laut der Nachrichtenagentur Reuters war auf einem Online-Dienst zur Nachverfolgung von Flugbewegungen zu sehen, wie die Maschine zweimal über Moskau kreiste, bevor sie nach 45 Minuten zur Notlandung ansetzte.

41 Menschen sterben nach dem Unglück

Zunächst berichteten russische Medien von 13 Toten. Nach Mitternacht trat dann die Sprecherin des Ermittlungskomitees vor die Presse und meldete 41 Tote.

Wie es zu dem Unglück kam ist derzeit noch unklar. Passagiere und Besatzungsmitglieder berichteten von einem Blitzeinschlag. Der Pilot der Maschine gilt als sehr erfahren.

Dreitägige Trauer in Murmansk

Der russische Präsident Wladimir Putin sprach den Angehörigen der Opfer sein Beileid aus und ordnete eine genaue Untersuchung des Unglücks an. In Murmansk, dem Zielort der Maschine, wurde eine dreitätige Trauer angeordnet.

Das Flugzeug der Marke Suchoi Superjet 100 ist das erste Flugzeug, das seit dem Ende der Sowjetunion in Russland entwickelt wurde. Die Maschinen sind seit 2011 zugelassen. Die Aeroflot hatte erst im vergangenen Herbst angekündigt, 100 weitere Jets des Typs zu kaufen.