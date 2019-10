per Mail teilen

Zehn Monate nach dem Weihnachtsmarktanschlag in Straßburg hat die französische Polizei zwei weitere Verdächtige festgenommen. Es soll sich um eine Jugendliche und einen 30-jährige Mann handeln. Was ihnen genau vorgeworfen wird, ist noch nicht bekannt. Die beiden sollen aber Verbindungen zum Attentäter Chérif Chekatt gehabt haben. Er hat in Straßburg fünf Menschen getötet und mehrere verletzt. Zwei Tage später wurde Chekatt im Elsass von der Polizei erschossen.