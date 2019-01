Nach dem tödlichen Feuer in einer polnischen Escape-Room-Anlage ist der Besitzer festgenommen worden. Bei der landesweiten Überprüfung solcher Spielstätten wurden bereits etliche Sicherheitsmängel entdeckt.

Der Besitzer der Anlage in Koszalin ist nach Angaben der Polizei ein 28 Jahre alter Mann, der nicht vorbestraft ist. Der polnische Küstenort Koszalin liegt rund 180 Kilometer östlich von Greifswald.

Gas als Unglücksursache genannt

Am Samstag war bekannt geworden, warum die fünf Mädchen im Alter von 15 Jahren bei dem Brand in der Escape-Room-Anlage starben: Nach ersten Erkenntnissen war Gas aus einem Behälter entwichen und hatte sich entzündet. Es wurden vier gasbetriebene Heizgeräte sichergestellt. Laut Obduktion starben alle Jugendlichen an einer Vergiftung durch das Rauchgas Kohlenmonoxid. Der für das Spiel verschlossene Raum war zur tödlichen Falle für sie geworden. In einem Escape Room müssen die Teilnehmer Aufgaben und Rätsel lösen, um sich aus einem abgeschlossenen Raum zu befreien.

Feuerwehr: Fenster waren verriegelt

Die Einsatzkräfte schilderten dramatische Szenen nach ihrem Einsatz am Freitag: "Die Feuerwehrleute mussten spezielle Ausrüstung und viel Körperkraft aufwenden, um ins Innere zu gelangen", sagte ein Sprecher dem Sender TVN24. Die Fenster seien verschlossen und verriegelt gewesen. Beim Eintreffen der Rettungsdienste habe das Haus bereits in Flammen gestanden.

Feuerwehrchef Leszek Suski machte Fahrlässigkeit des Betreibers für das Unglück in Koszalin mitverantwortlich.

Brandschutzmängel in vielen polnischen Escape-Rooms

Die nach dem Unglück eingeleiteten landesweiten Kontrollen der rund 1.100 Escape-Rooms in Polen ergaben ein negatives Bild: Von bislang 178 kontrollierten Einrichtungen erfüllten laut der Polizei 129 die Brandschutz-Vorschriften nicht. 13 Escape-Room-Anlagen wurden geschlossen.

Die Regierung kündigte zudem an, gefährliche Gasöfen aus dem Verkehr ziehen zu lassen. Erwogen wird auch eine Pflicht, spezielle Sensoren für Kohlenmonoxid zu installieren. Unterdessen wurde bekannt, dass Escape-Rooms in Polen bisher keinen besonderen Auflagen unterliegen.

Auch in Deutschland beliebtes Spiel

Escape-Games sind auch in Deutschland beliebt - allein in Berlin gibt es mehrere Anbieter. Nach dem verheerenden Brand in Polen verwies die Feuerwehr in der deutschen Hauptstadt darauf, dass es Sicherheitskonzepte gebe: Für jeden Berliner Escape-Room gebe es ein individuelles Sicherheitskonzept zum Schutz im Brandfall, sagte ein Sprecher der Deutschen Presse-Agentur. Dabei würden alle möglichen Brandszenarien überprüft.