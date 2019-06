Festnahme eines Terrorverdächtigen der Paris-Anschläge

Im Zusammenhang mit den Anschlägen in Paris im November 2015 ist in Sachsen-Anhalt ein Terrorverdächtiger festgenommen worden. Das hat die Staatsanwaltschaft Dresden mitgeteilt. Gegen den 39-jährigen Bosnier liege ein Europäischer Haftbefehl der belgischen Behörden vor. Er befinde sich zurzeit in vorläufiger Auslieferungshaft. Die Ermittler waren im Zuge eines anderen Verfahrens auf den Terrorverdächtigen aufmerksam geworden und haben ihn bereits vor einer Woche festgenommen. Bei den Anschlägen in Paris hatten IS-Terroristen 130 Menschen getötet.