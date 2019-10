per Mail teilen

In der Türkei sind vier Deutsche nach wenigen Tagen wieder freigelassen worden - das hat ein Sprecher des Auswärtigen Amts in Berlin bestätigt. Ihnen wird unter anderem vorgeworfen, Propaganda einer kurdischen Organisation verbreitet zu haben. Sie dürfen die Türkei nicht verlassen und müssen sich regelmäßig bei der Polizei melden. Nach einem Bericht des NDR sind zwei weitere Deutsche noch in Haft, darunter eine Erzieherin aus Hamburg.